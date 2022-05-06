Зеленский: Из "Азовстали" уже эвакуировали 150 человек, пытаемся спасти военных

Зеленский заявил, что из "Азовстали" эвакуировали 150 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 5 мая происходила спасательная операция с эвакуации гражданских людей из Мариуполя. Всего с начала недели удалось вывезти 150 человек из "Азовстали" и еще 300 из самого города и окрестностей.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращение к народу Великобритании и народу Украины.

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"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя. С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди – на пути к безопасной территории", – подтвердил президент слова генсека ООН Антониу Гуттериша .

Зеленский уточнил, что на этой неделе по гуманитарному коридору вышли более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей. Эти люди сейчас получают всю помощь, которая им нужна – медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, с семьями.

В то же время президент подчеркнул, что российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются.

"Но еще нужно вывезти оттуда гражданских – женщин, детей. Многие оставшиеся там – дети. Просто представьте этот ад! А там дети! Больше двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом...", – сказал Зеленский.

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Военных из "Азовстали" пытаются спасти

Он отметил, что Украина ожидает действенного режима "тишины".

"Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества кафиров. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они держат позиции". – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что его команда ищет такой вариант, который позволит обеспечить безопасность находящихся на "Азовстали" защитникам Мариуполя.

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