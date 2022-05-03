Зеленский: массовыми ракетными ударами Россия пытается выместить свое бессилие

Зеленский обратился к украинцам / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 69-го дня войны в Украине.
Видео-обращение появилось в Telegram-канале президента.
Что сказал президент?
- Сейчас российские войска продолжают массированные удары по "Азовстали". Оккупанты пробуют штурмовать комплекс.
- Украинские города снова стали мишенями для российских ракет и ударов. Так Россия пытается выместить свое бессилие, ведь Украина им не по силам.
- Украина получила от Британии новый пакет поддержки государства, о котором Борис Джонсон сообщил сегодня.
- Общался с представителями крупнейших глобальных компаний – в клубе CEO Wall Street Journal. О том, как оказывать давление на Россию ради прекращения войны, как восстанавливать Украину после войны. О какой может быть послевоенная модель украинской экономики. Такая экономическая дипломатия – одна из главных наших задач.
- Обсудил дальнейшее сотрудничество с Польшей, а также конкретные шаги в поддержку обороны Украины.
- Государственными наградами были отмечены 185 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них двое посмертно. Еще двум нашим защитникам присвоено звание "Герой Украины".