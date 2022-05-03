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Зеленский: массовыми ракетными ударами Россия пытается выместить свое бессилие

Валентина Шаповал
3 мая, 23:54
По словам президента, Украина не по силам Российской Федерации

Зеленский обратился к украинцам / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 69-го дня войны в Украине.

Видео-обращение появилось в Telegram-канале президента.

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Что сказал президент?

  • Сейчас российские войска продолжают массированные удары по "Азовстали". Оккупанты пробуют штурмовать комплекс.
  • Украинские города снова стали мишенями для российских ракет и ударов. Так Россия пытается выместить свое бессилие, ведь Украина им не по силам.
  • Украина получила от Британии новый пакет поддержки государства, о котором Борис Джонсон сообщил сегодня.
  • Общался с представителями крупнейших глобальных компаний – в клубе CEO Wall Street Journal. О том, как оказывать давление на Россию ради прекращения войны, как восстанавливать Украину после войны. О какой может быть послевоенная модель украинской экономики. Такая экономическая дипломатия – одна из главных наших задач.
  • Обсудил дальнейшее сотрудничество с Польшей, а также конкретные шаги в поддержку обороны Украины.
  • Государственными наградами были отмечены 185 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них двое посмертно. Еще двум нашим защитникам присвоено звание "Герой Украины".

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