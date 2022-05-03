Зеленський: масовими ракетними ударами Росія намагається згаяти своє безсилля

Зеленський звернувся до українців / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 69-го дня війни в Україні.
Відео-звернення з'явилося у Telegram-каналі президента.
Що сказав президент?
- Наразі російські війська продовжують масовані удари по "Азовсталі". Окупанти намагаються штурмувати комплекс.
- Українські міста знову стали мішенями для російських ракет та ударів. Так Росія намагається згаяти своє безсилля, адже Україна їм не під силу.
- Україна одержала від Британії новий пакет підтримки держави, про який Борис Джонсон повідомив сьогодні.
- Спілкувався із представниками найбільших глобальних компаній – у клубі CEO Wall Street Journal. Про те, як чинити тиск на Росію задля припинення війни, як відновлювати Україну після війни. Про яку може бути повоєнна модель української економіки? Така економічна дипломатія – одне з найголовніших наших завдань.
- Обговорив подальшу співпрацю з Польщею та конкретні кроки на підтримку оборони України.
- Державними нагородами відзначено 185 військовослужбовців Збройних Сил України, з них двоє посмертно. Ще двом нашим захисникам надано звання "Герой України".