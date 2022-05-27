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Зеленский: Мир готовится к возможной ядерной атаке

Наталья Магдык
27 мая, 18:56
Ядерная угроза никуда не делась

Зеленский рассказал о перспективах ядерного удара / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что угрозы со стороны РФ касательно применение ядерного или химического оружия могут презвести к увеличению количества ядерных государств в мире. Об этом он сказал в обращении к политикам и народу Индонезии.

"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического, биологического оружия", – сказал президент.

Также он отметил, что это может привести к увеличению количества ядерных государств в мире.

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"Если Россия прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным и для себя обрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира – это ничего не сказать", – сказал он.

Угроза ядерного удара

США не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США добавил, что территории НАТО пока угрозы нет.

РФ готова первой применить ядерные ракеты, "если будет реальная угроза существованию страны".