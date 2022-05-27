Зеленський: світ готується до можливої ядерної атаки

Зеленський розповів про перспективи ядерного удару / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загрози з боку РФ щодо застосування ядерної чи хімічної зброї можуть призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі. Про це він сказав у зверненні до політиків та народу Індонезії.

"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї", – сказав президент.

Також він зазначив, що це може призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі.

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"Якщо Росія вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним і для себе знайти ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу – це нічого не сказати", – сказав він.

Загроза ядерного удару

У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже погрожував ядерною зброєю.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.

У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.

США не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви. Високопосадовець Міністерства оборони США додав, що території НАТО поки що загрози немає.

РФ готова першою застосувати ядерні ракети, "якщо є реальна загроза існуванню країни".