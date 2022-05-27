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Зеленський: світ готується до можливої ядерної атаки

Наталія Магдик
27 травня, 18:56
Ядерна загроза нікуди не поділася

Зеленський розповів про перспективи ядерного удару / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загрози з боку РФ щодо застосування ядерної чи хімічної зброї можуть призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі. Про це він сказав у зверненні до політиків та народу Індонезії.

"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї", – сказав президент.

Також він зазначив, що це може призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі.

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"Якщо Росія вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним і для себе знайти ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу – це нічого не сказати", – сказав він.

Загроза ядерного удару

США не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви. Високопосадовець Міністерства оборони США додав, що території НАТО поки що загрози немає.

РФ готова першою застосувати ядерні ракети, "якщо є реальна загроза існуванню країни".