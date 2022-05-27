Зеленський: світ готується до можливої ядерної атаки

Зеленський розповів про перспективи ядерного удару / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський вважає, що загрози з боку РФ щодо застосування ядерної чи хімічної зброї можуть призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі. Про це він сказав у зверненні до політиків та народу Індонезії.
"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї", – сказав президент.
Також він зазначив, що це може призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі.
"Якщо Росія вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним і для себе знайти ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу – це нічого не сказати", – сказав він.
Загроза ядерного удару
- У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже погрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.
США не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви. Високопосадовець Міністерства оборони США додав, що території НАТО поки що загрози немає.
РФ готова першою застосувати ядерні ракети, "якщо є реальна загроза існуванню країни".