Зеленский заявил о современном Плане Маршалла для Украины

Владимир Зеленский рассказал, что готовится масштабный План восстановления Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Европа и весь свободный мир – на пути к общей победе. По словам главы государства, уже готовится масштабный План восстановления нашей страны после войны. Этот план станет современным аналогом исторического Плана Маршалла.

Об этом Зеленский сообщил на Международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины в Варшаве.

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Главное из обращения Зеленского

После десяти недель полномасштабной войны Российской Федерации против Украины наша встреча в таком формате и с такой целью доказывает, что Украина, Европа и весь свободный мир – на пути к общей победе

Наше государство сохраняет полную функциональность. Наш континент объединен. Миллионы и миллионы людей в мире поддерживают нас ради того, чтобы тирания проиграла.

Нужен достаточный финансовый ресурс, чтобы украинцы и украинки были обеспечены всем необходимым, пока война продолжается. Украинское государство, как распорядитель этих средств, обеспечит все насущные потребности – как оборонные, так и социальные, и гуманитарные.

Мы уже готовим масштабный План восстановления Украины после войны и нуждаемся в стратегическом международном плане поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического Плана Маршалла. Это деньги, технологии, специалисты и возможности для роста, которые необходимы для возвращения безопасной жизни, для модернизации и социального развития.

Это будут инвестиции в стабильность всего центра и востока Европы. Чтобы агрессор знал, что не сломает силу Европы и всех свободных народов. И чтобы все разрушенное войной было восстановлено на высоком уровне.

Мы предлагаем нашим партнерам – цивилизованным и ответственным государствам – взять шефство над теми регионами, над городами, над теми отраслями Украины, которые пострадали от развязанной Россией войны. Взять шефство, чтобы вместе с нами обеспечить полноценное обновление этих регионов, наших городов, городков и отраслей.

Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран.

Нужно быстрое движение Украины в Европейский Союз из-за статуса кандидата, который должен быть предоставлен именно сейчас – в условиях войны. В рамках специальной сокращенной процедуры обретения членства в ЕС. Ибо эта война России против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе. Большее объединение – это мощный ответ. Поэтому членство Украины в Европейском Союзе должно быть абсолютной реальностью. Не просто обещаниями, не просто перспективой, а практическими шагами.

Зеленский объявил о запуске платформы United24 для сбора помощи Украине

Украина запускает фандрайзинговую платформу United24 для сбора средств на восстановление страны после российской оккупации и для помощи нашим военным и украинцам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Только вместе мы имеем потенциал остановить войну, которую развязала Россия, восстановить то, что она разрушила. Вместе мы поможем свободе победить тиранию. Это фандрайзинговая платформа – часть инициативы United24, которая была создана, чтобы поддержать Украину. Тут в один клик вы можете пожертвовать деньги для помощи нашим военным, мирному населению и чтобы отстроить Украину. Все поступившие средства сразу будут направлены на счета Национального банка Украины, закрепленные за соответствующими министерствами. Отчеты о сборе средств будут обновляться каждые 24 часа", – рассказал президент о новой инициативе.

Также он отметил, что каждый вклад играет огромную роль для победы и что сегодня Украина борется не только за свою свободу, но и свободу всего демократического мира.

"Мы никогда не забудем ваш вклад в победу Украины", – резюмировал глава государства.

Средства распределяются по трем направлениям

оборона и разминирование

гуманитарная и медицинская помощь

восстановление Украины

Чтобы сделать донейт, переходите на сайт платформы.

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Любое пожертвование – весомый вклад в победу Украины

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