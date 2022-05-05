Зеленський заявив про сучасний План Маршалла для України

Володимир Зеленський розповів, що готується масштабний план відновлення України. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, Європа та весь вільний світ – на шляху до спільної перемоги. За словами глави держави, вже готується масштабний План відновлення нашої країни після війни. Цей план стане сучасним аналогом історичного Плану Маршалла.

Про це Зеленський повідомив на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві.

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Головне зі звернення Зеленського

Після десяти тижнів повномасштабної війни Російської Федерації проти України наша зустріч у такому форматі і з такою метою доводить, що Україна, Європа й увесь вільний світ – на шляху до спільної перемоги

Наша держава зберігає повну функціональність. Наш континент об'єднаний. Мільйони й мільйони людей у світі підтримують нас заради того, щоб тиранія програла.

Потрібен достатній фінансовий ресурс, щоб українці й українки були забезпечені всім необхідним, поки війна триває. Українська держава як розпорядник цих коштів забезпечить усі нагальні потреби – як оборонні, так і соціальні та гуманітарні.

Ми вже готуємо масштабний План відновлення України після війни й потребуємо стратегічного міжнародного плану підтримки для України, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла. Це гроші, це технології, фахівці й можливості для зростання, які необхідні для повернення безпечного життя, для модернізації та соціального розвитку.

Це будуть інвестиції у стабільність усього центру та сходу Європи. Щоб агресор знав, що не зламає силу Європи та всіх вільних народів. І щоб усе зруйноване війною було відбудоване на високому рівні.

Ми пропонуємо нашим партнерам – цивілізованим і відповідальним державам – узяти шефство над тими регіонами, над тими містами, над тими галузями України, які постраждали від розв'язаної Росією війни. Взяти шефство, щоб разом з нами забезпечити повноцінне відновлення цих регіонів, наших міст, містечок і галузей.

Такий проєкт шефства може створити новий і так само історичний приклад взаємодії й партнерства між державами вільного світу, між регіонами, містами й компаніями Європи та демократичних країн.

Потрібен швидкий рух України у Європейський Союз через статус кандидата, який має бути наданий саме зараз – в умовах війни. У межах спеціальної скороченої процедури набуття членства в ЄС. Бо ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі. Більше об'єднання – це потужна відповідь. І тому членство України у Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками.

Зеленський оголосив про запуск платформи United24 для збору допомоги Україні

Україна запускає фандрайзингову платформу United24для збору коштів на відновлення країни після російської окупації і для допомоги нашим військовим та українцям. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Тільки разом ми маємо потенціал зупинити війну, яку розв'язала Росія, відновити те, що вона зруйнувала. Разом ми допоможемо свободі перемогти тиранію. Це фандрайзингова платформа – частина ініціативи United24, яка була створена, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати гроші для допомоги нашим військовим, мирному населенню і щоб відбудувати Україну. Усі кошти, що надійшли, відразу будуть направлені на рахунки Національного банку України, закріплені за відповідними міністерствами. Звіти про збір коштів будуть оновлюватися кожні 24 години", – розповів президент про нову ініціативу.

Також він зазначив, що кожен внесок відіграє величезну роль для перемоги і що сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу всього демократичного світу.

"Ми ніколи не забудемо ваш внесок у перемогу України", – резюмував глава держави.

Кошти розподіляються за трьома напрямками

оборона та розмінування

гуманітарна та медична допомога

відновлення України

Щоб зробити донейт, переходьте на сайт платформи.

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Будь-яка пожертва – вагомий внесок у перемогу України

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