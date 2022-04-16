Зеленский пообещал восстановить разрушенные дома украинцев и справедливость

Владимир Зеленский заявил, что власть восстановит все разрушенные дома. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Глава государства заявил, что власть восстановит все разрушенные дома украинцев.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Каждый в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено", – сказал Зеленский.

Главное из обращения Зеленского

Провел сегодня совещание, посвященное восстановлению наших городов. Конечно, это колоссальный объем работы. Но все же меньше, чем защитить государство в войне. Чем мы все – все украинцы, наша армия и весь наш народ – уже реально осуществляем. Так что не стоит бояться масштаба.

Что важно в нашем проекте восстановления Украины? Задача не только в том, чтобы физически восстановить дома, квартиры, мосты и дороги, предприятия и социальную инфраструктуру, разрушенные российскими войсками. Не только в том, чтобы вернуть людям все, что они лишились, и дать им новую основу в жизни.

Сейчас – исторический момент. Момент, когда мы можем раз и навсегда решить многие устаревшие проблемы всей среды нашей жизни. Когда можем сделать качественную городскую планировку там, где ее не было. Можем учитывать реальные транспортные потоки. Гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность. Это если говорить о том, что касается организации пространства жизни и качества восстановления.

Я поставил задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем все наши переселенцы. Те, чей дом разрушен войной. Временным, пока не восстановим жилье. Или пока люди не получат компенсацию квадратными метрами или деньгами.

На втором этапе восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить. Все города и общины, которые пострадали.

А на третьем этапе обеспечиваем жильем всех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет. Не может быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, но выходит на пенсию, не имея собственной квартиры. Не может быть такого, что сын или дочь защищают Украину на войне, а отец и мать не имеют собственного жилья и вынуждены жить на съемной квартире или искать другие варианты. Не может быть такого, что врач или медицинская сестричка, учитель или правоохранитель всю жизнь честно отдают делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь.

Правительство все органы центральной власти вместе с местными властями должны это обеспечить. И обеспечат. Каждый и каждый в Украине имеют право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру. На безопасное и комфортное жизненное пространство, которое будет рассчитано на любого человека.

Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде.

Готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу с Киевом. Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков.

Встретился сегодня с военнослужащими Государственной службы специальной связи и защиты информации. Вручил награды.

Вклад связистов в нашу оборону, в наше движение к победе, в мир невозможно переоценить. Об их работе нужно упоминать чаще, выражать благодарность им нужно громче.

Говорил сегодня с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Об оборонной и другой поддержке для Украины. Об ужесточении санкционной политики против России. О ситуации на разных направлениях боевых действий в Украине, а особенно – о Мариуполе. И о вариантах помощи защитникам города и гражданским людям.

Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно поступила. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе.

Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, причем без преувеличения немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.

Хочу, чтобы меня сейчас услышали правильно: не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения. Военное или дипломатическое – какое угодно, чтобы спасти людей. Но найти это решение очень сложно. Пока ни одного полностью реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса.

Уже традиционно перед вечерним обращением подписал указ о награждении наших защитников. 186 военнослужащих Вооруженных сил Украины. 13 военнослужащих Главного управления разведки. Два работника Службы безопасности Украины. И один боец Национальной гвардии.

Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.

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