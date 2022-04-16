Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки українців та справедливість

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українського народу. Глава держави заявив, що влада відновить усі зруйновані будинки українців.

Про це повідомляє "Сьогодні".

"Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру. Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене", – сказав Зеленський.

Провів сьогодні нараду, присвячену відбудові наших міст. Звісно, це колосальний обсяг роботи. Але все ж менший, ніж захистити державу у війні. Ніж те, що ми всі – всі українці, наша армія та весь наш народ – уже реально здійснюємо. Тож не варто боятися масштабу.

Що важливо в нашому проекті відбудови України? Завдання не тільки в тому, щоб фізично відновити будинки, квартири, мости й дороги, підприємства та соціальну інфраструктуру, які були зруйновані російськими військами. Не тільки в тому, щоб повернути людям усе, що вони втратили, і дати їм нову основу в житті.

Зараз – історичний момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя. Коли можемо зробити якісне міське планування там, де його не було. Можемо врахувати реальні транспортні потоки. Гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність. Це якщо говорити про те, що стосується організації простору життя та якості відбудови.

Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію квадратними метрами чи грошима.

На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити. Всі міста й громади, які постраждали.

А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має. Не може більше бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири. Не може більше бути такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько й мати не мають власного житла та змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти. Не може більше бути такого, що лікар чи медична сестричка, вчитель чи правоохоронець усе життя чесно віддають справі, а залишаються в гуртожитку на десятки років, якщо не на все життя. Реклама

Уряд, усі органи центральної влади разом із місцевою владою повинні це забезпечити. І забезпечать. Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру. На безпечний і комфортний життєвий простір, який буде розрахований на будь-яку людину.

Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі.

Готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь та Бучу з Києвом. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників.

Зустрівся сьогодні з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Вручив нагороди.

Внесок зв'язківців у нашу оборону, у наш рух до перемоги, до миру неможливо переоцінити. Про їхню роботу треба згадувати частіше, висловлювати вдячність їм треба гучніше.

Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і з Прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон. Про оборонну та іншу підтримку для України. Про посилення санкційної політики проти Росії. Про ситуацію на різних напрямках бойових дій в Україні, а особливо – про Маріуполь. Та про варіанти допомоги захисникам міста й цивільним людям. Реклама

Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі.

Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу.

Вже традиційно перед вечірнім зверненням я підписав указ про нагородження наших захисників. 186 військовослужбовців Збройних Сил України. 13 військовослужбовців Головного управління розвідки. Двоє працівників Служби безпеки України. І один боєць Національної гвардії.