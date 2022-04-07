Зеленский: Мы выясним все обстоятельства по большинству военных преступлений России в Украине

РФ будет отвечать за свои преступления/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Видео появилось на канале офиса президента.

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Что сказал президент?

Похоже, в мире наконец серьезно меняется отношение к современному российскому государству. После того, что мир увидел в Буче, когда русские войска оттуда вышли. Теперь отношение ко всем в России будет простым: либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства.

У нас есть информация о том, что после Бучи российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и из подвалов на захваченной территории убитых украинцев. Это исключительно попытка скрыть доказательства совершенных оккупантами преступлений. И больше ничего. Но у них не получится избежать ответственности. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей.

Благодаря объективному расследованию, свидетелям и спутниковому надзору мы выясним все обстоятельства по большинству военных преступлений России на территории Украины. Поиск правды уже невозможно остановить. Можно лишь быстрее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться сократить вред для российской государственности.

Сегодня западные государства объявили о новом пакете санкций против России. Блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в России, добавляются персональные санкции, а также другие ограничения. Этот пакет имеет эффектный вид, но этого мало.

Мы продолжим настаивать на полном блокировании российской банковской системы от международных финансов. Также продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти. Эмбарго на поставки российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден.

Казначейство США приостановило возможность России использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга. Это ощутимо. И я благодарен за это. Но для остановки войны надо сделать еще значительно больше. Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам поставки оружия, то Россия будет рассматривать это как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе. Еще можно этого не допустить.

Обратился сегодня к парламенту и народу Ирландии. Как результат – имеем хорошую новость: Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. А также будет делать все, чтобы усилить давление на Россию настолько, насколько необходимо, чтобы закончилась эта война.

Днем в Киеве провел совещание с членами Кабинета Министров Украины. Мы должны по максимуму возобновить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнес на всей нашей территории, на которой это безопасно. Нужно искать пути, чтобы адаптироваться к имеющимся обстоятельствам. Сейчас надо быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов. Если нужно – перемещать предприятия с определенных районов, обновлять законодательство и давать бизнесу больше пространства, создавать специальные условия для возвращения людей.

Призываю всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все, что возможно, чтобы люди возвращались и работали. Чтобы экономические процессы перезапускались. Чтобы нормальная жизнь восстанавливалась, насколько это позволяет безопасность.

Российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу и готовятся к возобновлению активных наступательных действий. Мы же готовимся к дальнейшему сокращению российского военного потенциала. Мы будем бороться и не отступим. Будем искать все варианты, чтобы защититься, пока Россия не начнет всерьез искать мир.

Не устаю каждый день благодарить каждого нашего защитника, каждой нашей защитницы – всех-всех, кто позволяет нам надеяться на победу, рассчитывать на мир. Уже традиционно подписал указы о награждении государственными наградами 168 военнослужащих Вооруженных Сил и трех военнослужащих Главного управления разведки. Слава Украине!

Зеленский назвал семерку стран, готовых предоставить гарантии безопасности Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины. Первым шагом предстоит встреча с гарантами или представителями этих лидеров. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной.

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