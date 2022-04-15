Зеленский наградил более 200 военнослужащих ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военных, наиболее отличившихся в защите государства.

Об этом он сообщил во время видеообращения.

"И уже традиционно, как и каждый вечер, я подписал указы о награждении тех, кто больше всех отличился в защите государства. 221 военнослужащий Вооруженных сил Украины, из них 34 – посмертно. И двое служащих Госспецсвязи. Звание Героя Украины присвоено майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины. Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов. А также наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать. Но наградил за то, что точно полезно для всех", — сказал глава государства.