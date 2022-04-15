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Зеленський нагородив понад 200 військовослужбовців ЗСУ

Володимир Козир
15 квітня, 00:59
34 захисники були нагороджені посмертно

Зеленський нагородив бійців ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження українських військових, які найбільше відзначилися в захисті держави.

Про це він повідомив під час відеозвернення.

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Деталі

"І вже традиційно, як і кожного вечора, я підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився в захисті держави. 221 військовослужбовець Збройних сил України, з них 34 – посмертно. І двоє службовців Держспецзвʼязку. Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів. А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", — сказав глава держави.

Зеленський обговорив з Макроном воєнні злочини РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили розслідування російських воєнних злочинів.

"Провів перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!", — повідомив президент.

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