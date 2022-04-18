Зеленский наградил более 800 защитников Украины

Президент наградил защитников/Фото: ООС, коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 836 защитников нашей страны.
Об этом он сообщил во время очередного обращения к украинцам.
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"Традиционно вечером подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 553 бойца Национальной гвардии, 64 пограничника, пять полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", — сказал глава государства.
Зеленский обсудил с главой МВФ финансовую помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь нашей стране с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
"Говорил сегодня (17 апреля — ред.) с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и о подготовке восстановления нашего государства после войны. Коснулись конкретных направлений возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Уверен, что прогресс в наших отношениях с фондом будет ощутимым. И я хочу поблагодарить госпожу Кристалину за личную и весомую поддержку", — рассказал глава государства.