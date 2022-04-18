Зеленський нагородив понад 800 захисників України

Президент нагородив захисників/Фото: ООС, колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський нагородив 836 захисників нашої країни.
Про це він повідомив під час чергового звернення до українців.
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"Традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонники, п'ять поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій", — сказав глава держави.
Зеленський обговорив з главою МВФ фінансову допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський обговорив фінансову допомогу нашій країні з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
"Говорив сьогодні (17 квітня — ред.) з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Крісталіні за особисту й вагому підтримку", — розповів глава держави.