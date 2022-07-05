Зеленский назвал цену, которую заплатит Украина за победу над Россией

Владимир Зеленский рассказал, что Украина выиграет в войне. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Он заявил, что в любом случае Украина победит. По его словам, это только вопрос времени.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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"Для всех в мире понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего человеческих. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим", – заявил Зеленский.

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Подборка Зеленского о войне в Украине

Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария). Он заявил, что эта конференция может стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира.

Кроме того, Владимир Зеленский принял участие в 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире". Он заявил, что власти сделают все, чтобы больше никогда не было ни одной "серой" зоны, в которой могла бы оказаться наша страна.