Зеленский назвал цену, которую заплатит Украина за победу над Россией

Владимир Зеленский рассказал, что Украина выиграет в войне. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Он заявил, что в любом случае Украина победит. По его словам, это только вопрос времени.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
"Для всех в мире понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего человеческих. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим", – заявил Зеленский.
Подборка Зеленского о войне в Украине
Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария). Он заявил, что эта конференция может стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира.