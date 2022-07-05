Зеленський назвав ціну, яку заплатить Україна за перемогу над Росією

Володимир Зеленський розповів, що Україна виграє у війні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців. Він заявив, що у будь-якому разі Україна переможе. За його словами, це лише питання часу.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Для всіх у світі зрозуміло, що Україна переможе. Це лише питання часу. Це питання, на жаль, втрат, яких ми зазнаємо, передусім людських. Це питання сучасної зброї, яку ми маємо отримати й обов'язково отримаємо", – заявив Зеленський.

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Добірка Зеленського про війну в Україні

Раніше ми розповідали, що президент Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія). Він заявив, що ця конференція може стати першим кроком до історичної перемоги демократичного світу.

Крім того, Володимир Зеленський взяв участь у 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist "Антитези, трансформації, досягнення в мінливому світі". Він заявив, що влада зробить усе, щоб більше ніколи не було жодної "сірої" зони, в якій могла б опинитися наша країна.