Зеленский назвал причины, почему оккупанты отошли от Киева

Владимир Зеленский рассказал, что столицу контролируют украинские войска / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники дали отпор оккупантам в Киевской области. Из маленьких городов солдат РФ выгнали, но еще остались ДРГ. По мнению президента, оккупанты отвели войска от столицы, потому что не выдержали отпора армии Украины, а также это было сделано для того, чтобы направить свои силы на Донбасс.

Об этом Зеленский сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.

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"Армия дала отпор оккупации Киевской области. Из маленьких городов врага выгнали. В Киев мы их не пустили, сколько бы раз они ни хотели и не предпринимали атак. Много было атак, контратак, бомбардировок, но сегодня Киевская область почти освобождена. Почему "почти" – потому что еще работает наша Служба безопасности, наши военные работают, потому что остались ДРГ группы. Но идет зачистка нашей области", – сказал президент.

Зеленский назвал две причины, почему военные РФ отошли от Киева: первая – мощная украинская армия, а вторая – смена тактики оккупантов.

"Они рассчитывают биться за Донбасс нашего государства, за временно оккупированный восток страны, и будут бои на юге", – добавил президент.

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Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.

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