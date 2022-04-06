Зеленський назвав причини, чому окупанти відійшли від Києва

Володимир Зеленський розповів, що столицю контролюють українські війська / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники дали відсіч окупантам у Київській області. З маленьких міст солдатів РФ вигнали, але ще залишилися ДРГ. На думку президента, окупанти відвели війська від столиці, тому що не витримали відсічі армії України, а також це було зроблено для того, щоб спрямувати свої сили на Донбас.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

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"Армія дала відсіч окупації Київської області. З маленьких міст ворога вигнали. У Київ ми їх не пустили, скільки б разів вони не хотіли і не робили атак. Багато було атак, контратак, бомбардувань, але сьогодні Київська область майже звільнена. Чому "майже", тому що ще працює наша Служба безпеки, наші військові працюють, бо залишились ДРГ групи. Але йде зачистка нашої області", – сказав президент.

Зеленський назвав дві причини, чому військові РФ відійшли від Києва: перша – потужна українська армія, а друга – зміна тактики окупантів.

"Вони розраховують битися за Донбас нашої держави, за тимчасово окупований схід країни, і будуть бої на півдні", – додав президент.

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Зеленський пообіцяв відновити всі кордони України

Усю лінію державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП у Telegram-каналі.

"Настане час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми маємо бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу та відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано", – сказав він.

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