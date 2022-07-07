Зеленский назвал высшую ценность для Украины

В Украине продолжается война / Фото: Коллаж: Сегодня

Для Украины высшей ценностью является жизнь ее граждан. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – это самая высокая социальная ценность. И наши люди ценой жизни, здоровья и безопасности защищают этот принцип. С честью и достоинством!" – написал Зеленский.

Раньше президент рассказал, что 6 июля армия международного преступника Владимира Путина произвела циничный и варварский обстрел харьковского педагогического университета. При этом ВСУ продолжают наступать на Херсонщине и в Запорожской области.

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Также Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений. Он отметил, что ситуация с разрешением на перемещение военнообязанных – "мелкая ошибка".