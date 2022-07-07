Зеленський назвав найвищу цінність для України

В Україні триває війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Для України найвищою цінністю є життя її громадян. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – це найвища соціальна цінність. І наші люди ціною життя, здоров’я й безпеки боронять цей принцип. З честю та гідністю!" — написав Зеленський.

Раніше президент розповів, що 6 липня армія міжнародного злочинця Володимира Путіна здійснила цинічний та варварський обстріл харківського педагогічного університету. При цьому ЗСУ продовжують наступати на Херсонщині та в Запорізькій області.

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Також Зеленський заявив, що між ним та Генштабом немає жодних непорозумінь. Він зазначив, що ситуація з дозволом на переміщення військовозобов'язаних – "дрібна помилка".