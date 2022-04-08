Зеленский: нужно ввести полное энергетическое эмбарго против России

Мы получили опросник по вступлению в ЕС, но нам еще нужны действенные санкции против России / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
На встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которая прошла 8 апреля в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский потребовал усиления санкций против России.
Об этом украинский лидер заявил во время своего традиционного вечернего обращения к нации и всему миру.
Требование
"Говорили с представителями Евросоюза про дальнейшие шаги, чтобы остановить и принудить Россию к миру. Указал, что имеющихся санкций недостаточно, необходимо еще усилить давление на Россию. Необходимо ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную часть прибыли России и позволяет руководителям России верить в свою безнаказанность. Позволяет надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии. Мы этого не допустим, не допустят все в мире, кто имеет смелость, как украинцы противостоять тирании", – сказал Зеленский.
Лидер Украины также заметил, что необходимо полностью отключить российские банки от глобальной финансовой системы. Не отдельные, а все – всю банковскую систему РФ.
Визит
- Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель побывали в Буче, где своими глазами увидели людей, убитых российскими оккупантами. Они стали свидетелями начала эксгумации тел из братской могилы возле бучанской церкви Андрея Первозванного и всех святых.
- Затем состоялись переговоры в узком кругу, после чего Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому папку с вопросами по дальнейшему продвижению процедуры вступления Украины в ЕС.
- Европейские политики как один осудили ракетный обстрел людей на вокзале в Краматорске. Многие высказались за усиление санкций против агрессора России.