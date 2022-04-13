Зеленский о химатаке на Мариуполь: мир должен реагировать уже сейчас

Зеленский отметил, что РФ ранее угрожала применить химоружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир уже должен реагировать на применение Россией опасных химических веществ в Украине. Глава государства подчеркнул, что сейчас невозможно узнать, какой тип химоружия оккупанты сбросили на Мариуполь 11 апреля.

Об этом Зеленский сообщил в новом видеообращении.

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"С большим вниманием воспринимаем вчерашние (11 апреля — ред.) сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с отравляющим веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что именно это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и полный анализ", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что миру уже нужно реагировать на подобные преступления РФ.

"Учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Потому что после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть лишь как унижение для демократического мира", — сказал глава государства.

Применение химоружия в Мариуполе

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения , сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля.

, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля. Сейчас пострадавшие от химической атаки находятся в относительно удовлетворительном состоянии . Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая пока не поднимается с постели.

. Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая пока не поднимается с постели. Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин" .

. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.

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