Зеленський про хіматаку на Маріуполь: світ має реагувати вже зараз

Зеленський зазначив, що РФ раніше погрожувала застосувати хімзброю/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ вже має реагувати на застосування Росією небезпечних хімічних речовин в Україні. Глава держави наголосив, що зараз неможливо дізнатися, який тип хімзброї окупанти скинули на Маріуполь 11 квітня.
Про це Зеленський повідомив у новому відеозверненні.
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"З великою увагою сприймаємо вчорашні (11 квітня — ред.) повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що світу вже треба реагувати на подібні злочини РФ.
"Враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", — сказав глава держави.
Застосування хімзброї у Маріуполі
- Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" 11 квітня.
- Наразі постраждалі від хімічної атаки перебувають у задовільному стані. Серед постраждалих мирних жителів найважчий стан – у літньої жінки, яка поки що не піднімається з ліжка.
- Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.