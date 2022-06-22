Зеленский о статусе кандидата в ЕС для Украины: Мы это заслужили!

Зеленский обратился к европейцам ради поддержки Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу объединиться и поддержать Украину на ее пути в Евросоюз. Об этом он сказал в обращении к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether, состоявшемся в Амстердаме, сообщает пресс-служба президента. В этом марафоне украинские звезды выступили перед многомиллионной аудиторией для консолидации европейского сообщества вокруг темы готовности Украины стать частью семьи ЕС.

Зеленский напомнил, что остается всего несколько дней до исторического решения Европейского Союза по Украине. Он выразил уверенность, что никто не сомневается, что Украина должна получить положительное решение, потому что она это заслужила смелостью и борьбой за свободу.

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"Нападение России на Украину восстановило в нашей памяти худшие страницы истории. Российские бомбы разрушают города. Российские солдаты убивают тысячи мирных людей. Российское государство осуществляет даже массовую депортацию украинцев. Что это такое? Это атака России против всей свободной Европы – против наших общих ценностей. Против человеческих прав, верховенства права и конвенций, защищающих каждого человека в Европе и мире... Мы не позволим разрушить наши ценности!Я верю, что вместе мы сможем закончить войну нашей победой как можно быстрее. И отстроим все, что Россия разрушила. Единая Европа – точно сильнее, чем любая тирания!" – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что даже во время столь жестокой войны украинские демократические институты сохранены.

"Даже сейчас мы расширяем пространство действия европейских ценностей – вчера парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию. И как бы ни давила Россия, мы все равно уверены, что будущее Европы – безусловно, светло и свободно, потому что мы все вместе его защищаем! Я благодарен всем, кто поддерживает нас. Спасибо тебе за эту искренность, Амстердам! Ждем позитивного европейского решения для Украины!" – сказал президент.

Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днем ранее, ряд глав европейских стран высказался за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС .

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Важный вопрос на пути евроинтеграции решится на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе. Там же будет проходить голосование за предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

Страны Европейского Союза намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление 23-24 июня, сообщает Вloomberg. На встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.