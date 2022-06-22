Зеленський про статус кандидата у ЄС для України: Ми на це заслужили!

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Президент України Володимир Зеленський закликав Європу об'єднатися і підтримати Україну на її шляху до Євросоюзу. Про це він сказав у зверненні до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether, який відбувся в Амстердамі, повідомляє пресслужба президента. У цьому марафоні українські зірки виступили перед багатомільйонною аудиторією для консолідації європейської спільноти довкола теми готовності України стати частиною сім'ї ЄС.

Зеленський нагадав, що залишається усього кілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України. Він виразив впевненість, що ніхто не має сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення, тому що вона це заслужила сміливістю й боротьбою за свободу.

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"Напад Росії на Україну поновив у нашій памʼяті найгірші сторінки історії. Російські бомби руйнують міста. Російські солдати вбивають тисячі мирних людей. Російська держава здійснює навіть масову депортацію українців. Що це таке? Це атака Росії проти всієї вільної Європи – проти наших спільних цінностей. Проти людських прав, верховенства права й конвенцій, які захищають кожну людину у Європі та світі. Ми не дозволимо зруйнувати наші цінності! Я вірю, що разом ми зможемо закінчити війну нашою перемогою якнайшвидше. І відбудуємо все, що Росія зруйнувала. Об'єднана Європа – точно сильніша, ніж будь-яка тиранія!" — заявив Зеленський.

Він наголосив, що навіть під час такої жорстокої війни українські демократичні інституції збережені.

"Навіть зараз ми розширюємо простір дії європейських цінностей – учора парламент України ратифікував Стамбульську конвенцію. І хоч би як тиснула Росія, ми все одно впевнені, що майбутнє Європи – безумовно, світле й вільне, бо ми всі разом його захищаємо! Я вдячний усім, хто підтримує нас. Дякую тобі за цю щирість, Амстердаме! Чекаємо на позитивне європейське рішення для України!" — сказав президент.

Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, днем раніше, низка глав європейських країн висловилася за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

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Важливе питання на шляху євроінтеграції вирішиться на саміті ЄС, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі. Там саме проходитиме голосування за надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Країни Європейського Союзу мають намір надати Україні статус кандидата на вступ 23-24 червня, повідомляє Вloomberg. На зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.