Зеленский обратился к Европейскому совету: что сказал президент (видео)

Зеленский обратился к Евросовету/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету. Глава государства отметил, что Европа не должна зависеть от России.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

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Что сказал Зеленский?

Президент подчеркнул, что санкции против Российской Федерации задерживаются, в частности, шестой пакет ограничений.

"Я благодарен всем, кто продвигает шестой санкционный пакет, пытается сделать его эффективным. Однако его пока, к сожалению, почему-то нет. И почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот? Россия должна зависеть от вас. Почему Россия все еще может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. И почему на территории Евросоюза все еще активны российские пропагандистские каналы? Это информационное оружие Российской Федерации. Почему российские государственные служащие, которые поддерживают войну, и судьи, которые открыто помогают репрессиям, до сих пор не под санкциями? Каждый из этих важных вопросов — не просто о санкционных пакетах или войне в Украине. Все это — о нас с вами. Все это — о самой Европе", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что с момента введения пятого пакета санкций против РФ прошло уже 52 дня. Зеленский настаивает на введении новых ограничений для России.

"Шестой санкционный пакет должен быть согласован. Он должен быть эффективным – включая нефть. Чтобы Россия чувствовала цену за то, что делает против Украины и всей Европы. И чтобы вы наконец-то стали независимыми вместе с нами от российского энергетического оружия. Хотя бы от нефтяной части", — отметил президент.

Президент добавил, что Россия шантажирует весь мир.

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"Когда вы слышите из Москвы шантаж продовольствием, то знайте, пожалуйста, что это их сознательный удар по вашим обществам. Чтобы обеспечить этот удар, Россия просто использует народы Африки и Азии как заложников, сознательно толкает их к голоду. Чтобы люди оттуда массово убегали к вам. Готовы ли вы к этому? Я думаю, что нет. Посмотрим и на ценовую нестабильность на энергорынке. Это же не просто о каких-то обычных рыночных колебаниях, которые периодически наблюдаются", — добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский сказал, что Европа должна продемонстрировать силу.

"Только силу Россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Пора вам быть не отдельными, не обломками, а единым целым. Украина показала на собственном примере, почему это важно. Почему важно быть объединенными. В нашей стране с 24 февраля – максимальное объединение, все работают на один результат – в защиту государства, и благодаря этому удалось то, чего не ожидал мир, точно не ожидала Россия – Украина остановила их армию, а ее боялись все – все это помнят. И мы смогли освободить часть захваченной территории", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает в ближайшее время получить статус кандидата на членство в Евросоюзе.

"8 апреля, когда был утвержден пятый санкционный пакет, мы получили от Евросоюза вопросник по членству. И мы уже на него ответили за это время. Мы уже предоставили эти ответы Еврокомиссии. Беспрецедентно быстро, а главное – слаженно. Мы рассчитываем на такую реакцию Европы. И мы отвергаем любые попытки отыскать никому не нужную любую альтернативу или найти что-то еще для Украины. Нам нужно быть такими, как вы. Мы хотим, чтобы Украина получила статус кандидата", — сказал Зеленский.

Под конец президент добавил, что Украине нужна и в дальнейшем поддержка.

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"Абсолютно необходима дальнейшая вооруженная и финансовая поддержка для Украины. Сейчас наша общая свобода зависит от наших успехов на поле боя, а ваша стабильность зависит от нашей стабильности", — отметил президент.

Как РФ пытается добиться отмены санкций?

Россия использует глобальную продовольственную безопасность для достижения своих политических целей. После этого РФ будет позиционировать себя как разумного игрока. Также страна-агрессор будет обвинять Запад в любой неудаче. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Как рассказали в разведке, 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций.

Кроме того, министр попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить прохождение кораблей.

"Просьба Руденко к Украине относительно разминирования следует за основным принципом современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, пусть неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории", – заявили в ведомстве.

В британской разведке отметили: Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальный продовольственный кризис в своих политических целях, а затем позиционировать себя как разумного игрока и обвинять во всех неудачах Запад.

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