Зеленський звернувся до Європейської ради: що сказав президент (відео)

Зеленський звернувся до Євроради/Фото: Офіс президента України, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради. Глава держави зазначив, що Європа не повинна залежати від Росії.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав Зеленський?

Президент наголосив, що санкції проти Російської Федерації затримуються, зокрема, шостий пакет обмежень.

"Я вдячний усім, хто просуває шостий санкційний пакет, намагається зробити його ефективним. Однак його поки що, на жаль, чомусь немає. І чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? Росія має залежати від вас. Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Серйозні запитання. І чому на території Євросоюзу все ще активні російські пропагандистські канали? Це інформаційна зброя Російської Федерації. Чому російські державні службовці, які підтримують війну, і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями? Кожне з цих важливих питань – не просто про санкційні пакети чи війну в Україні. Все це – про нас із вами. Все це – про саму Європу", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що з моменту введення п'ятого пакета санкцій проти РФ пройшло уже 52 дні. Зеленський наполягає на введені нових обмежень прости Росії.

"Шостий санкційний пакет має бути узгоджений. Він має бути ефективним – включно з нафтою. Щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України та всієї Європи. І щоб ви нарешті стали незалежними разом з нами від російської енергетичної зброї. Хоча б від нафтової частини", — зазначив президент.

Президент додав, що Росія шантажує увесь світ.

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"Коли ви чуєте з Москви шантаж продовольством, то знайте, будь ласка, що це їхній свідомий удар насправді по ваших суспільствах. Щоб забезпечити цей удар, Росія просто використовує народи Африки й Азії як заручників, свідомо штовхає їх до голоду. Щоб люди звідти масово втікали до вас. Чи ви готові до цього? Я думаю, що ні. Погляньмо й на цінову нестабільність на енергоринку. Це ж не просто про якісь там звичайні ринкові коливання, які періодично спостерігаються", — додав глава держави.

Крім того, Зеленський сказав, що Європа повинна продемонструвати силу.

"Тільки силу Росія сприймає як аргумент. Настав цей час. Настав час вам бути не окремими, не уламками, а єдиним цілим. Україна показала на власному прикладі, чому це важливо. Чому важливо бути об’єднаними. У нашій країні з 24 лютого – максимальне об’єднання, усі працюють на один результат – на захист держави. І завдяки цьому вдалося те, чого не очікував світ, точно не очікувала Росія, – Україна зупинила їхню армію, а її боялись усі – усі це пам’ятають. І ми змогли звільнити частину своєї захопленої території", — наголосив президент.

Також глава держави додав, що Україна розраховує найближчим часом отримати статус кандидату на членство в Євросоюзі.

"8 квітня, коли був затверджений п’ятий санкційний пакет, ми отримали від Євросоюзу запитальник щодо кандидатства. І ми вже на нього відповіли за цей час. Ми вже надали ці відповіді Єврокомісії. Безпрецедентно швидко, а головне – злагоджено. Ми розраховуємо на таку ж реакцію Європи. І ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому не потрібну будь-яку альтернативу або знайти щось іще для України. Нам потрібно бути такими, як ви. Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата", — сказав Зеленський.

Під кінець президент додав, що Україні потрібна й надалі підтримка.

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"Абсолютно необхідною є подальша збройна та фінансова підтримка для України. Зараз наша спільна свобода залежить від наших успіхів на полі бою, а ваша стабільність залежить від нашої стабільності", — зазначив президент.

Як РФ намагається домогтися скасування санкцій?

Росія використовує глобальну продовольчу безпеку задля досягнення своїх політичних цілей. Після цього РФ позиціонуватиме себе як розумного гравця. Також країна-агресор звинувачуватиме Захід у будь-якій невдачі. Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

Як розповіли у розвідці, 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ готова надати гуманітарний коридор для суден, що перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій.

Крім того, міністр попросив Україну розмінувати територію навколо Одеського порту, щоб дозволити проходження кораблів.

"Прохання Руденка до України щодо розмінування слідує за основним принципом сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: запровадження альтернативних наративів, нехай непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії", – заявили у відомстві.

У британській розвідці зазначили: Росія продемонструвала, що готова використати глобальну продовольчу кризу у своїх політичних цілях, а потім позиціонувати себе як розумного гравця та звинувачувати у всіх невдачах Захід.

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