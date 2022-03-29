"Предлагаю взять шефство над одним из наших регионов" – Зеленский обратился к властям Дании

Зеленский выступил с обращением перед парламентом Дании / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины выступил с обращением к парламенту Дании. Он призвал продолжать усиливать санкции против России и помочь восстановить нашу страну после войны. В частности, глава страны пригласил датские компании помочь отстроить Николаев.

Видео речи президента транслировали в общенациональном эфире телеканалов.

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Что сказал Зеленский – главные тезисы

В среднем Россия выпускает около 40 ракет по украинским городам за сутки. Всего за время войны оккупанты использовали против Украины более 1370 ракет.

Всего за время войны оккупанты использовали против Украины более 1370 ракет. Сегодня утром ракеты ударили по Николаеву – корабельному, совершенно мирному городу. В результате этого удара разрушена администрация, есть раненые и погибшие. Эти люди не представляли угрозы для России, но они стали их мишенью.

– корабельному, совершенно мирному городу. В результате этого удара разрушена администрация, есть раненые и погибшие. Эти люди не представляли угрозы для России, но они стали их мишенью. Интенсивность и жестокость боевых действий, ведущихся против нас, вышла на более высокий уровень, чем во время Второй мировой. Месяц войны – у нас уже большой список городов, которые полностью разрушены. Еще многие населенные пункты разрушаются. 773 образовательных учреждения разбиты. А еще больницы, мемориалы.

Месяц войны – у нас уже большой список городов, которые полностью разрушены. Еще многие населенные пункты разрушаются. 773 образовательных учреждения разбиты. А еще больницы, мемориалы. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего не осталось, только руины и беженцы. Почти 4 млн человек уехали. В оккупированных городах много расстрелянных людей. Россияне убивали их, когда они просто пытались спастись. Есть дети, которых подбирали у убитых родителей.

только руины и беженцы. Почти 4 млн человек уехали. В оккупированных городах много расстрелянных людей. Россияне убивали их, когда они просто пытались спастись. Есть дети, которых подбирали у убитых родителей. То, что войска РФ делают с Мариуполем – это преступление против человечества в прямом эфире. Почему мир не может остановить это? Ответ прост, люди, принимающие решение в России, думают, что им это сойдет с рук.

в прямом эфире. Почему мир не может остановить это? Ответ прост, люди, принимающие решение в России, думают, что им это сойдет с рук. Санкции нужно постоянно усиливать. Надо отказываться от нефти, закрывать порты для РФ. Это должна быть солидарная позиция всех стран ЕС. Это давление, чтобы Россия искала мир.

Надо отказываться от нефти, закрывать порты для РФ. Это должна быть солидарная позиция всех стран ЕС. Это давление, чтобы Россия искала мир. Я призываю вас проявить человечность. Не может быть в Европе филиалов агрессора. Европа должна перестать слушать какие-либо оправдания от официального Будапешта. Я благодарен Дании за принципиальность. Благодарен вашим компаниям, которые оставили российский рынок. Я прошу вас не останавливаться и быть лидерами в продвижении важных решений.

Европа должна перестать слушать какие-либо оправдания от официального Будапешта. Я благодарен Дании за принципиальность. Благодарен вашим компаниям, которые оставили российский рынок. Я прошу вас не останавливаться и быть лидерами в продвижении важных решений. Российская агрессия является аргументом для ускорения зеленой трансформации Европы. Следует отказаться от российских энергоресурсов, потому что благодаря им Россия может продвигать свои действия.

Следует отказаться от российских энергоресурсов, потому что благодаря им Россия может продвигать свои действия. Я предлагаю вашей стране помочь отстроить Украину после войны и шефство над одним из наших регионов. Этим городом может быть Николаев.

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist ответил на вопрос о том, как выглядит украинская победа.