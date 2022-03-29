"Пропоную взяти шефство над одним із наших регіонів" – Зеленський звернувся до влади Данії

Президент України звернувся до парламенту Данії. Він закликав продовжувати посилювати санкції проти Росії та допомогти відновити нашу країну після війни. Зокрема, Володимир Зеленський запросив данські компанії допомогти відбудувати Миколаїв.

Відео промови президента транслювали у загальнонаціональному телеефірі.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist відповів на запитання, якою бачить українську перемогу.

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста. Від самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота — дати сигнал, щоб люди знали, як чинити. І коли ти показуєш, як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", – розповів президент.