Зеленский объяснил, для чего Украине нужна поддержка Китая

Украина заинтересована в том, чтобы Китай поддержал Украину во время вооруженной агрессии России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.

"Я заинтересован сегодня в объединении мира максимально. Я заинтересован в позиции китайского лидера и китайского общества. Для нас очень важно, чтобы такое большое государство повлияло на то, чтобы Россия прекратила эту войну, а не поддерживала Российскую Федерацию. Я понимаю, что есть разногласия — и политические, и экономические — у Запада и Китая. Я все это понимаю. Но мне кажется, такие угрозы для общества, для цивилизации, как война, которая может быть началом третьей мировой, — это приоритет для любого лидера, и прежде всего для лидеров больших государств. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы Китай поддержал Украину", — сказал он.