Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібна підтримка Китаю

Україна зацікавлена у тому, щоб Китай підтримав Україну під час збройної агресії Росії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times.

Я зацікавлений сьогодні в об'єднанні світу максимально. Я зацікавлений у позиції китайського лідера і китайського суспільства. Для нас дуже важливо, щоб така велика держава вплинула на те, щоб Росія припинила цю війну, а не підтримувала Російську Федерацію. Я розумію, що є розбіжності — і політичні, і економічні — у Заходу та Китаю… Я все це розумію… Але мені здається, такі загрози для суспільства, для цивілізації, як війна, яка може бути початком третьої світової, — це пріоритет для будь-якого лідера, і насамперед для лідерів великих держав. Тому я дуже зацікавлений у тому, щоб Китай підтримав Україну", – сказав він.