Зеленский объяснил, с какими людьми готов работать

Владимир Зеленский высказался о своей команде / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его команде остались только "самые надежные люди".

Таким образом глава государства в интервью телеведущим Вадиму Карпьяку и Елене Фроляк для марафона "Єдині новини", который транслировался на Youtube-канале "Україна 24" ответил на вопрос, почему с ним сегодня осталось мало людей, с которыми вместе начинали политический путь.

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"Я думаю, это прекрасный результат. Во-первых, это говорит о том, что мои приоритеты – это результат, и я достигаю этого с теми людьми, которые хотят именно такого результата... То есть наши ценности совпадают по этим результатам. Во-вторых, политика меняет людей... Я считаю, что нет очень своих и нет очень чужих в политике. Политика меняет ситуацию, и надо бежать. Война тоже изменила. Кто-то побежал в другую сторону, а кто-то дальше, кто-то за границу побежал. Может, даже сейчас бежит", – сказал Зеленский.

Как отметил президент, с ним "остаются надежные или самые надежные".

"Даже некоторые люди меня удивили, которые остались плечом к плечу, работали. Удивили тем, что я думал о них, что они бросят государство или свой пост. Нет, я даже не считаю чем-то очень плохим то, что кто-то показал слабость. А может это и не слабость, а адекватность была", – заявил он.

Глава государства добавил, что "и политика, и война, и ценности, и время меняет людей – они меняются и оставляют тебя".

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Зеленский рассказал, от чего получает удовольствие

Президент Владимир Зеленский рассказал также, что получает удовольствие от положительных результатов государства.