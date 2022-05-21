Зеленський пояснив, із якими людьми готовий працювати

Володимир Зеленський висловився про свою команду / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в його команді залишились лише "найнадійніші люди".

Таким чином глава держави в інтерв'ю телеведучим Вадиму Карп`яку та Олені Фроляк для марафону "Єдині новини", що транслювався на Youtube-каналі "Україна 24" відповів на питання, чому з ним сьогодні залишилось мало людей, з якими разом починали політичний шлях.

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"Я думаю, це прекрасний результат. По-перше, це говорить про те, що мої пріоритети – це результат, і я досягаю цього з тими людьми, які хочуть саме такого результату... Тобто наші цінності співпадають щодо цих результатів. По-друге, політика змінює людей... Я вважаю, що немає дуже своїх і немає дуже чужих у політиці. Політика змінює ситуацію, і треба бігти. Війна також змінила. Хтось побіг в інший бік, а хтось далі, хтось за кордон побіг. Може, навіть зараз біжить", – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, з ним "залишаються надійні чи найнадійніші".

"Навіть деякі люди мене здивували, які залишились пліч о пліч, працювали. Здивували тим, що я думав про них, що вони кинуть державу або свою посаду. Ні, я навіть не вважаю чимось дуже поганим те, що хтось показав слабкість. А може це й не слабкість, а адекватність була", – заявив він.

Глава держави додав, що "і політика, і війна, і цінності, і час змінює людей – вони змінюються і залишають тебе".

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Зеленський розповів, від чого отримує задоволення

Президент Володимир Зеленський розповів також, що отримує задоволення від позитивних результатів держави.