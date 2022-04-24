Зеленский оценил риск вторжения РФ, если бы Украина оставила себе ядерное оружие

Россия считает, что Украина в перспективе может использовать ракетный комплекс "Точка-У" для ядерного удара. / Фото: Коллаж: Сегодня
Если бы Украина оставила себе ядерное оружие, риск войны с Россией был бы минимальным.
О таком заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро.
По его словам, ни один адекватный человек не может использовать ядерное оружие.
"Если руководство России не потеряет связь с реальностью – они не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны России – может. Верю ли я в это — в это верить не хочется", – сказал Зеленский.
Он добавил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то страна никогда бы его не использовала.
"Потому что мы адекватные люди. Любого руководителя государства, который бы поднес палец к кнопке просто снесло бы общество... Но риски относительно начала войны со стороны России были бы минимизированы", – сказал Зеленский.
Угроза ядерного удара
- В Кремле заявили, что якобы не собираются применять ядерное оружие. В войне с Украиной ядерный удар нанесут лишь в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Генсекретарь ООН заявил, что теперь нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает различные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
- В Пентагоне отреагировали на угрозыПутина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы оградить себя и союзников.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет брошен в катастрофу.
- Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что нельзя исключать, что президент России Владимир Путин отдаст приказ применить тактическое ядерное оружие. Однако Запад пытается убедить его не делать этого.
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