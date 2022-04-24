Зеленский оценил риск вторжения РФ, если бы Украина оставила себе ядерное оружие

Россия считает, что Украина в перспективе может использовать ракетный комплекс "Точка-У" для ядерного удара. / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы Украина оставила себе ядерное оружие, риск войны с Россией был бы минимальным.

О таком заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро.

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По его словам, ни один адекватный человек не может использовать ядерное оружие.

"Если руководство России не потеряет связь с реальностью – они не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны России – может. Верю ли я в это — в это верить не хочется", – сказал Зеленский.

Он добавил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то страна никогда бы его не использовала.

"Потому что мы адекватные люди. Любого руководителя государства, который бы поднес палец к кнопке просто снесло бы общество... Но риски относительно начала войны со стороны России были бы минимизированы", – сказал Зеленский.

Угроза ядерного удара

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