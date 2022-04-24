Зеленський оцінив ризик вторгнення РФ, якби Україна залишила собі ядерну зброю

Росія вважає, що Україна у перспективі може використати ракетний комплекс "Точка-У" для ядерного удару. / Фото: Колаж: Сьогодні
Якби Україна залишила собі ядерну зброю, ризик війни з Росією був би мінімальним
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.
За його словами, жодна адекватна людина не може використовувати ядерну зброю.
"Якщо керівництво Росії не втратить зв'язку з реальністю – вони не будуть використовувати ядерну зброю. Чи це може бути з боку Росії – може. Чи вірю я в це – у це вірити не хочеться", – сказав Зеленський.
Він додав, що якби Україна мала ядерну зброю, то країна ніколи б її не використала.
"Бо ми адекватні люди. Будь-якого керівника держави, який би підніс палець до кнопки, просто знесло б суспільство... Але ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані", – сказав Зеленський.
Загроза ядерного удару
- У Кремлі заявили, що нібито не збираються застосовувати ядерну зброю. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН заявив, що тепер не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрозиПутіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде кинуто у катастрофу.
- Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що не можна виключати, що президент Росії Володимир Путін віддасть наказ застосувати тактичну ядерну зброю. Проте Захід намагається переконати його не робити цього.
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