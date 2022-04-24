Зеленський оцінив ризик вторгнення РФ, якби Україна залишила собі ядерну зброю

Росія вважає, що Україна у перспективі може використати ракетний комплекс "Точка-У" для ядерного удару. / Фото: Колаж: Сьогодні

Якби Україна залишила собі ядерну зброю, ризик війни з Росією був би мінімальним

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.

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За його словами, жодна адекватна людина не може використовувати ядерну зброю.

"Якщо керівництво Росії не втратить зв'язку з реальністю – вони не будуть використовувати ядерну зброю. Чи це може бути з боку Росії – може. Чи вірю я в це – у це вірити не хочеться", – сказав Зеленський.

Він додав, що якби Україна мала ядерну зброю, то країна ніколи б її не використала.

"Бо ми адекватні люди. Будь-якого керівника держави, який би підніс палець до кнопки, просто знесло б суспільство... Але ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані", – сказав Зеленський.

Загроза ядерного удару

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