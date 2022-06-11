Зеленский официально ответил на петицию о выезде мужчин за границу

Зеленский ответил на петицию / Фото: Коллаж: Сегодня

По закону, защита суверенитета Украины является обязанностью граждан, и права и свободы человека могут быть ограничены во время военного положения. Такой ответ дал президент Владимир Зеленский на петицию об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста.

"Как президент Украины – гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина… отмечаю, что согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего Украинского народа", – сказал он.

Также Зеленский напомнил, что, согласно статье 65 Основного закона Украины, "защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины".

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Президент отметил, что, согласно Конституции, право граждан свободно покидать территорию Украины может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения. Ограничения, предусмотренные указом от 24 февраля о введении военного положения в Украине, планируется отменить после завершения действия военного положения.

По его словам, правила пересечения госграницы Украины устанавливаются Кабмином, в том числе и на период действия военного положения.

Зеленский сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать озвученные в электронной петиции предложения.

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Что требовал автор петиции

Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины;

пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев;

усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

Автором петиции является Александр Игоревич Гумиров, председатель общественной организации "Дело принципа" и правозащитник. По его словам, запрет на выезд нарушает нормы международных конвенций и украинское законодательство и подобные инициативы "только порождают коррупцию и беззаконие".