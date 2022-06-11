Зеленський офіційно відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон

Зеленський відповів на петицію / Фото: Колаж: Сьогодні

За законом, захист суверенітету України є обов'язком громадян, і права та свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану. Таку відповідь дав президент Володимир Зеленський на петицію про відміну заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку.

"Як президент України – гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина… наголошую, що згідно із статтею 17 Конституції України захист суверенітету та територіальної цілісності держави – справа всього Українського народу", – сказав він.

Також Зеленський нагадав, що згідно зі статтею 65 Основного закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, є обов'язком громадян України.

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Президент зазначив, що згідно з Конституцією право громадян вільно залишати територію України може обмежуватися в умовах військового або надзвичайного стану. Обмеження, передбачені указом від 24 лютого про запровадження воєнного стану в Україні, планується скасувати після завершення дії воєнного стану.

За його словами, правила перетину держкордону України встановлюються Кабміном, у тому числі і на період дії воєнного стану.

Зеленський повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати озвучені в електронній петиції пропозиції.

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Що вимагав автор петиції

Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та повернути вільний перетин кордону громадянами України;

переглянути порядок призову під час мобілізації, ввівши пріоритет призову добровольців;

посилити відповідальність працівників військкоматів та прикордонних пропускних пунктів за корупційні правопорушення.

Автором петиції є Олександр Ігорович Гумиров, голова громадської організації "Справа принципу" та правозахисник. За його словами, заборона на виїзд порушує норми міжнародних конвенцій та українське законодавство та подібні ініціативи "тільки породжують корупцію та беззаконня".