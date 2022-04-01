Зеленский: оккупанты накапливают силы на Донбассе, Мариуполе и Харьковском направлении

Владимир Зеленский рассказал про действия оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Российские военные накапливают свои силыв Донбассе, Мариуполе и на Харьковском направлении. Армия РФ собирается нанести новые удары.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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Глава страны утверждает, что военные будут делать все, чтобы остановить оккупантов.

"Российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощные удары. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер", – добавил Владимир Зеленский.

Путин задумал корейский сценарий для Украины

Кремль попытается создать на временно-оккупированных территориях государственные образования, чтобы противопоставить их независимой Украине.

По словам экс-премьер-министр Швеции Карла Бильдта, если Россия не справится с Украиной целиком, то они планируют забрать некоторые территории.

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"Мы возвращаемся к 2014 году: Новороссия. Хотели Одессу, хотели Харьков, хотели все. Но, конечно, взяли то, что смогли. Если они смогут взять на Восток от Днепра, может Одессу захватят. Они устроят что-то такое вроде Северной Кореи. Назовите, как хотите. В этом нет сомнений", – говорит экс-премьер-министр Швеции.

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