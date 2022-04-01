Зеленський: окупанти накопичують сили на Донбасі, Маріуполі та Харківському напрямку

Володимир Зеленський розповів про дії окупантів / Колаж "Сьогодні"
Російські військові накопичують свої силиу Донбасі, Маріуполі та на Харківському напрямку. Армія РФ збирається завдати нових ударів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Глава держави стверджує, що військові робитимуть все, щоб зупинити окупантів.
"Російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужні удари. Будемо захищатися. Робитимемо все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих та безглуздих химер", – додав Володимир Зеленський.
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Кремль спробує створити на тимчасово окупованих територіях державні освіти, щоб протиставити їх незалежній Україні.
За словами екс-прем'єр-міністра Швеції Карла Більдта, якщо Росія не впорається з Україною цілком, то вони планують забрати деякі території.
"Ми повертаємося до 2014 року: Новоросія. Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли всі. Але, звичайно, взяли те, що змогли. Якщо вони зможуть взяти на Схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось на кшталт Північної Кореї . Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", – каже екс-прем'єр-міністр Швеції.
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