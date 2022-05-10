Зеленский: "Оккупанты устроили в Мариуполе настоящий ад"

Украина делает все возможное, чтобы спасти людей из Мариуполя / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Власти России не дают согласия ни на один вариант спасения защитников Мариуполя, которые вот уже два месяца заблокированы на территории предприятия "Азовсталь". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Мальты.

Детали выступления лидера Украины перед очередным парламентом размещены на сайте Офиса президента.

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Речь президента

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения российской армии в нашу страну 24 февраля враг пытается блокировать Мариуполь.

"Оккупанты устроили на нашей земле настоящий ад в городе Мариуполе. Они заблокировали его и с земли, и с моря. Постоянно бомбили. Там разрушено более 90 процентов всех зданий. До войны, кстати, это был полумиллионный город. Ему устроили искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарств", – рассказал Зеленский мальтийским парламентариям обстановку в Мариуполе.

Украинский президент заверил, что в Москве прекрасно знают, что происходит в Мариуполе. Но у российской армии был приказ именно разрушить этот город. И убить как можно больше мирных людей.

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Судьба защитников

"В Мариуполе до сих пор остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать для них спасение. Но Россия пока не дает согласия ни на один из многих предложенных вариантов", – отметил Зеленский.

Лидер Украины рассказал, что отсутствие запрашиваемого у западных союзников оружия мешает деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – от военных до гражданских.

"Именно такого оружия и именно в таком объеме, как необходимо для деблокады Мариуполя, у нас пока нет. Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе 1942 года британские "Спитфайры". Слава богу, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со "Спитфайрами", которые изменили ход битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по захвату вашего острова", – привел пример Зеленский.

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Обстановка в Мариуполе