Зеленський: "Окупанти влаштували у Маріуполі справжнє пекло"

Україна робить все можливе, щоб урятувати людей з Маріуполя / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Влада Росії не дає згоди на жодний варіант порятунку захисників Маріуполя, які ось уже два місяці заблоковані на території підприємства "Азовсталь Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Мальти.

Деталі виступу лідера України перед черговим парламентом розміщено на сайті Офісу президента.

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Промова президента

За словами Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення російської армії до нашої країни 24 лютого ворог намагається блокувати Маріуполь.

"Окупанти влаштували на нашій землі справжнє пекло в місті Маріуполі. Вони заблокували його і з землі, і з моря. Постійно бомбардували. Там зруйновано понад 90 відсотків усіх будівель. До війни, до речі, це було півмільйонне місто. Йому влаштували штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків", – розповів Зеленський мальтійським парламентаріям обстановку у Маріуполі.

Український президент запевнив, що у Москві чудово знають, що відбувається у Маріуполі. Але російська армія мала наказ саме зруйнувати це місто. І вбити якнайбільше мирних людей.

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Доля захисників

"У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів", – зазначив Зеленський.

Лідер України розповів, що відсутність зброї, що запитується у західних союзників, заважає деблокувати Маріуполь і врятувати всіх людей – від військових до цивільних.

"Саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає. Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські "Спітфаєри". Дякувати богу, Британія та Сполучені Штати реалізували цю місію – зі "Спітфаєрами", які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення вашого острова", – навів приклад Зеленський.

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Обстановка у Маріуполі