Зеленский отметил государственными наградами 131 бойца: 9 из них – посмертно

Девять украинских героя президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 131 защитника Украины.

Об этом он сообщил во время обращения.

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"Подписал указ о награждении государственными наградами наших героев – героев нашего государства. 131 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, из них девять посмертно", — проинформировал Владимир Зеленский.

Украина попросила США предоставить гарантии безопасности Украине

Владимир Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что хотел бы, чтобы США были включены в соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое предоставит стране долгосрочную поддержку и гарантии того, что РФ не нападет снова.

Зеленский отметил, что США "рассматривают это предложение". Президент также добавил, что если США не дадут тяжелых вооружений, то это будет означать "игру" Вашингтона с Украиной.

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