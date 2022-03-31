Зеленский отметил наградами 122 военных, 23 – посмертно

Зеленский отметил государственными наградами еще более сотни украинских защитников. Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными нагрзащиадами 122 военнослужащих, из них 23 – посмертно.
Об этом глава государства рассказал в видеообращении.
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"Уже традиционно сегодня перед записью этого обращения по представлению главнокомандующего подписал указ о награждении государственными наградами наших военных. 122 защитника, из них 23 – посмертно", – сказал Зеленский.
Зеленский присвоил еще четырем городам статус "Город-Герой"
Еще четыре украинских населенных пункта получили статус "Город-Герой". Это Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области и Николаев.
"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Вам – всем украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы там, где вы есть. Я благодарен каждому и каждой из вас", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.