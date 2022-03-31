Зеленський відзначив нагородами 122 військових, 23 – посмертно

Зеленський відзначив державними нагородами ще понад сотню українських захисників. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагрзащіадами 122 військовослужбовці, з них 23 – посмертно.

Про це глава держави розповів у відеозверненні.

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"Вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням головнокомандувача підписав указ про нагородження державними нагородами наших військових. 122 захисники, з них 23 – посмертно" , – сказав Зеленський.

Зеленський надав ще чотирьом містам статус "Місто-Герой"

Ще чотири українські населені пункти отримали статус "Місто-Герой" . Це Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області та Миколаїв.

"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами та привласнити звання Героя мільйонам наших людей. Вам – усім українцям та українкам, які роблять все, що можуть, для нашої перемоги там, де ви є. Я вдячний кожному і кожною з вас", – сказав президент України Володимир Зеленський.

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