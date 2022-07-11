Зеленский отреагировал на слова Резникова про "освобождение юга" (видео)

Наступление на российские войска ждет вся Украина / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ранее появившуюся информацию о приказе по деоккупации юга. Лидер страны это сделал на брифинге с очередным высокопоставленным западным гостем – премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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"Могу сказать, что задача у всех наших военных – это деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, делится не буду", – ответил Зеленский на вопрос о подготовке планов по деоккупации юга Украины.

Также он не стал вдаваться в подробности относительно договоренностей с Нидерландами о предоставлении нашей стране современного оружия.

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"Я не уверен, что могу рассказать все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным для них сюрпризам", – сказал государственный лидер.

Ранее немецкое агентство DW сообщало, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обещал Украине тяжелое вооружение.

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