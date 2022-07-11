Зеленський відреагував на слова Резнікова про "звільнення півдня" (відео)

Наступ на російські війська чекає вся Україна / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський пояснив інформацію, що раніше з'явилася, про наказ деокупації півдня. Лідер країни це зробив під час брифінгу з черговим високопоставленим західним гостем – прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Про це повідомляє Офіс президента України.
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"Можу сказати, що завдання всіх наших військових – це деокупувати всю нашу територію. Я гадаю, це завдання кожного громадянина нашої держави. Деталями тих чи інших планів, ділитися не буду", – відповів Зеленський на запитання щодо підготовки планів з деокупації півдня України.
Також він не став вдаватися в подробиці щодо домовленостей з Нідерландами про надання нашій країні сучасної зброї.
"Я не впевнений, що можу розповісти про все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для них сюрпризів", – сказав державний лідер.
Раніше німецьке агентство DW повідомляло, що прем'єр-міністр НідерландівМарк Рютте обіцяв Україні важке озброєння.
Обстановка
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не став довго добирати слова для визначення дій президента Росії Володимира Путіна. В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel голландський політик назвав господаря Кремля божевільним і повним параноїком.
- У квітні міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Еттен заявив, що Нідерланди повністю відмовляться від закупівлі російського газу та вугілля до кінця цього року.
- В інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що Україна може не повернути усі свої території одразу. Він припускає, що деокупація може відбуватися не лише воєнним, а й дипломатичним шляхом.