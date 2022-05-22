Зеленский ответил на петицию о разрешении мужчинам выезжать из страны

Зеленский не дал ответ на петицию, а лишь прокомментировал ее / Фото: Коллаж: Сегодня

Петиция об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должна адресоваться не ему, а родителям павших воинов. Так на брифинге прокомментировал обращение президент Украины Владимир Зеленский.

Что требовал автор петиции

Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины;

пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев;

усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

Автором петиции является Александр Игоревич Гумиров, председатель общественной организации "Дело принципа" и правозащитник. По его словам, запрет на выезд нарушает нормы международных конвенций и украинское законодательство и подобные инициативы "только порождают коррупцию и беззаконие".

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"Мы наблюдаем очереди к военкоматам добровольцев, которых отправляют домой ждать вакансий. При этом те же военкоматы охотятся за мужчинами у торговых центров, чтобы вручить им повестки", – сказано в тексте петиции.

Что ответил Зеленский

В своем ответе президент отметил, что эта петиция адресована не ему, а тем матерям, чьи сыновья погибли, защищая Украину.

"Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли вследствие того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем (защищали. – Ред.) не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать на сложнейшем направлении на востоке нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость", – сказал президент

Зеленский подчеркнул, что когда обращаются к нему с предложением, чтобы мужчины могли во время военного положения уехать из страны, это не по адресу.

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"Поэтому, когда обращаются ко мне с петицией, чтобы наши мужчины могли поехать, думаю, это не совсем ко мне петиция", – сказал президент.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада проголосовала за введение военного положения. По закону "О правовом режиме военного положения" предусмотрен запрет на выезд из страны лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

22 мая ВР продлила военное положение в Украине на три месяца – до 23 августа.