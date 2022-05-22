Зеленський відповів на петицію про дозвіл чоловікам виїжджати з країни

Зеленський не дав відповіді на петицію, а лише прокоментував її / Фото: Колаж: Сьогодні

Петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам загиблих воїнів. Так на брифінгу прокоментував звернення президент України Володимир Зеленський.

Що вимагав автор петиції

Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та повернути вільний перетин кордону громадянами України;

переглянути порядок призову під час мобілізації, ввівши пріоритет призову добровольців;

посилити відповідальність працівників військкоматів та прикордонних пропускних пунктів за корупційні правопорушення.

Автором петиції є Олександр Ігорович Гумиров, голова громадської організації "Справа принципу" та правозахисник. За його словами, заборона на виїзд порушує норми міжнародних конвенцій та українське законодавство і подібні ініціативи "тільки породжують корупцію та беззаконня".

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"Ми спостерігаємо черги до військкоматів добровольців, яких відправляють додому чекати на вакансії. При цьому ті ж військкомати полюють за чоловіками біля торговельних центрів, щоб вручити їм повістки", – сказано в тексті петиції.

Що відповів Зеленський

У своїй відповіді президент зазначив, що ця петиція адресована не йому, а тим матерям, чиї сини загинули, захищаючи Україну.

"Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене, а може, ця петиція має адресуватися батькам тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. Ви знаєте, що здебільшого (захищали. – Ред.) не своє місто, де народилися, сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку на сході нашої держави, вони захищають нашу державу та нашу незалежність", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що коли до нього звертаються з пропозицією, щоб чоловіки могли під час воєнного стану виїхати з країни, це не за адресою.

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"Тому, коли звертаються до мене з петицією, щоб наші чоловіки могли поїхати, думаю, це не зовсім до мене петиція", – сказав президент.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану. За законом "Про правовий режим воєнного стану" передбачено заборону на виїзд із країни осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

22 травня ВР продовжила воєнний стан в Україні на три місяці – до 23 серпня.