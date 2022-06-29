Зеленский перечислил список хронических заболеваний Путина

Зеленский прокомментировал заболевание Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин действительно болен, но болезнь его несколько сложнее, чем та, о которой распространяют информацию. Об этом в интервью американскому каналу NВC заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, это болезнь отношения к украинцам.

Реклама

"Я не знаю, что происходит с Владимиром Путиным. Я считаю, что он имеет большую болезнь, но она сложнее, чем болезнь, о которой вы говорите. Это болезнь по отношению к нашему народу, болезнь захвата, пытки, которые они совершили на нашей земле. К сожалению, это вопрос не одного человека. Многие люди в окружении президента РФ больны из-за этого. Завышенные амбиции, непонимание и неуважение к международному праву, к жизни людей. Для них это – ничто. Эта болезнь опасна для нашего государства", – высказался он.

Зеленский отметил, что именно эта болезнь опасна для Украины, а все остальное – болтовня.

Чем болен Путин?

Издание Daily Mail со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что Владимир Путин страдает мозговым расстройством , которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

Бывший соратник Путина Сергей Пугачев утверждал, что президент РФ долгие годы имел проблемы со здоровьем после того, как упал с лошади и травмировал позвоночник . По данным российского издания Проект , это произошло в начале 2000-х, когда президент РФ увлекался конным спортом. Вероятно, из-за этой травмы Путин позже начал хромать, а в 2016 году перенес либо операцию, либо "очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины", сообщило издание.