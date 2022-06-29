Зеленський перерахував список хронічних захворювань Путіна

Зеленський прокоментував захворювання Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін справді хворий, але хвороба його дещо складніша, ніж та, про яку поширюють інформацію. Про це в інтерв'ю американському каналу NBC заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, це хвороба ставлення до українців.

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"Я не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що він має велику хворобу, але вона складніша, ніж хвороба, про яку ви говорите. Це хвороба по відношенню до нашого народу, хвороба захоплення, тортури, які вони скоїли на нашій землі. На жаль, це питання не однієї людини. Багато людей в оточенні президента РФ хворі на це. Завищені амбіції, нерозуміння та неповага до міжнародного права, до життя людей. Для них це – ніщо. Ця хвороба небезпечна для нашої держави" – висловився він.

Зеленський зазначив, що саме ця хвороба небезпечна для України, а все інше – балаканина.

На що хворий Путін?

Видання Daily Mail з посиланням на дані американської розвідки повідомляло, що Володимир Путін страждає на мозковий розлад, який спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла внаслідок лікування раку стероїдами.

Колишній соратник Путіна Сергій Пугачов стверджував, що президент РФ довгі роки мав проблеми зі здоров'ям після того, як упав із коня та травмував хребет. За даними російського видання Проект, це сталося на початку 2000-х, коли президента РФ захоплювався кінним спортом. Ймовірно, через цю травму Путін пізніше почав кульгати, а в 2016 році переніс або операцію, або "дуже серйозну процедуру, швидше за все, в області спини", повідомило видання.

До пулу лікарів, які супроводжують Путіна, іноді входить нейрохірург – фахівець із травм хребта. Також президента РФ супроводжує хірург-онколог, це породило чутки, що у Путіна рак .